Общество 16 февраля 2024, 19:03 Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох Выставка «Ре-конструкция» открылась в Дарвиновском музее в Москве РИА «Новости»

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В Дарвиновском музее в Москве открыли выставку «Ре-конструкция», посвященную 100-летию со дня рождения Галины Лебединской — антрополога, создавшего свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

На выставке можно увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, исторических личностей, а также солдат, которые умерли в 1941–1944 годах на Волховском фронте.

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Современная наука и знания ученых позволяют на основе черепа разглядеть черты лица обладателя кости, а также определить его возраст и расу. Более того, по черепной коробке можно увидеть некоторые черты характера и мимики.

Все пришедшие узнают, как этап за этапом костная часть головы обрастает мускулатурой и кожей, появляются элементы лица. Образ дополнят прической, одеждой и украшениями.

Галина Лебединская — ученица и последовательница Михаила Герасимова, автора методики восстановления внешнего облика человека на основе остатков скелета. Уникальную технологию советский антрополог разработал в 1950-е годы.

Кроме того, посвященные искусству, моде и литературе выставки откроются на ВДНХ.