Общество 19 января 2023, 20:56 «Дарю победу». Пригожин решил уступить в суде Венедиктову Глава группы «Вагнер» Пригожин решил уступить в суде Венедиктову РИА «Новости»

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Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что дарит победу в суде бывшему главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, раньше он должен был судиться с Венедиктовым* из-за конспиративной необходимости. Приходилось говорить, что ЧВК «Вагнер» не существует по ряду причин. Во-первых, работа группы не всегда могла быть публичной. Вторая причина заключалась во врагах и завистниках, которых у ЧВК «Вагнер» всегда было много как в России, так и в других странах.

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«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК „Вагнер“ свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову*», — пояснил бизнесмен.

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Он добавил, что всегда должна восторжествовать справедливость, пусть даже она находится на стороне бывшего главреда радиостанции.

Ранее адвокаты Венедиктова* сообщили, что иск предпринимателя пересмотрят в суде. Журналист называл Пригожина «хозяином „Вагнера“».

* Алексей Венедиктов — признан иноагентом в РФ.