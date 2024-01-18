Общество 18 января 2024, 09:56 Дарья Трепова на суде не согласилась с поставленным ей диагнозом Обвиняемой в совершении теракта в Петербурге Дарье Треповой поставили диагноз РИА «Новости»

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Дарья Трепова*, которая обвиняется по статье о совершении теракта в кафе в Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявила в ходе судебного слушания, что не согласна с выводами психолого-психиатрической экспертизы. Об этом написал «Коммерсантъ».

Экспертиза установила, что Трепова после взрыва в кафе осознавала результат своих действий. Однако подсудимая заявила, что специалисты поставили диагноз в интересах следствия. Она пояснила, что даже сейчас находится в шоковом состоянии, но может улыбаться или внешне казаться спокойной.

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«И тогда я вела себя неадекватно и не отдавала отчета своим действиям», — сказала Трепова, пытаясь убедить в этом судью.

Осенью 2023 года в кафе в Петербурге произошел теракт. Оказалось, что Трепова, которая была на мероприятии в заведении, пронесла статуэтку со взрывчаткой. Она передала ее в руки Татарскому, после чего статуэтка сдетонировала. Сама подсудимая утверждает, что не знала о взрывчатке.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.