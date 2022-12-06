Общество 06 декабря 2022, 15:06 Дарья Глушакова поделилась подробностями нападения на нее

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Экс-супруга футболиста «Спартака» Дарья Глушакова поделилась с «Ридусом» подробностями нападения, которое совершил ее бывший возлюбленный, адвокат Геннадий Удунян.

Глушакова рассказала, что она рассталась с Удуняном в октябре, но он продолжал искать с ней встречи и занимался сталкингом. В один из вечеров она была вместе со своим знакомым в отеле, когда появился Удунян с двумя знакомыми. По ее словам, он выломал дверь и напал на нее.

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«Кинул меня о комод, я сильно ударилась головой. После чего он начал наносить удары моему знакомому, повалил на пол, продолжал избивать, разбил стакан о его голову, нанес серьезные повреждения. Ему потребовалась срочная медицинская помощь, и его на скорой увезли в больницу, чтобы остановить кровотечение и зашить раны», — уточнила собеседница издания.

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