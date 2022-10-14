Danone заявила об уходе с российского рынка | 360°

Общество 14 октября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

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Viber Danone заявила об уходе с российского рынка Danone отказалась от производства молочных и растительных продуктов в России РИА Новости

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Danone приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании по производству молочных продуктов.

В сообщении отмечается, что Danone приняла решение инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. В компании посчитали такой вариант лучшим для сотрудников и партнеров.

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Уточняется, что списание сделки может составить до 1 миллиарда евро.

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С начала 2022 года на бизнес EDP в России пришлось около 5% чистых продаж Danone.

В начале апреля стало известно, что французская компания Danone может прекратить свою деятельность на территории России. Ранее компания заявляла, что приостановит инвестиционные проекты на территории страны, по продолжит выпускать ряд товаров. По словам представителей Danone, в РФ планировалось сохранить производство свежих продуктов повседневного спроса и детского питания.

Ранее эксперты уличили иностранные компании в попытке подорвать реформу РОП в России, в их числе была и Danone.

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