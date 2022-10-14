Danone заявила об уходе с российского рынка | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Общество

14 октября 2022, 09:45

Danone заявила об уходе с российского рынка

Danone отказалась от производства молочных и растительных продуктов в России

Читать 360tv в

Danone приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании по производству молочных продуктов.

В сообщении отмечается, что Danone приняла решение инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. В компании посчитали такой вариант лучшим для сотрудников и партнеров.

Реклама

Уточняется, что списание сделки может составить до 1 миллиарда евро.

Реклама

С начала 2022 года на бизнес EDP в России пришлось около 5% чистых продаж Danone.

В начале апреля стало известно, что французская компания Danone может прекратить свою деятельность на территории России. Ранее компания заявляла, что приостановит инвестиционные проекты на территории страны, по продолжит выпускать ряд товаров. По словам представителей Danone, в РФ планировалось сохранить производство свежих продуктов повседневного спроса и детского питания.

Ранее эксперты уличили иностранные компании в попытке подорвать реформу РОП в России, в их числе была и Danone.

Экономика

3

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама