Danone ответил на слухи об отказе от рекламы с Пореченковым

«Рекламная кампания с Пореченковым у нас закончилась на этой неделе. Расторгаем или не расторгаем мы с ним сотрудничество — это коммерческая тайна», — пояснила она.

Ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в Twitter, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. На такое решение якобы повлияла всплывшая история о том, как в 2014 году российский актер обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах аэропорта в Донецке. В действительности же Пореченкову выдали оружие с холостыми патронами.