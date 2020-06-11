Danone ответил на слухи об отказе от рекламы с Пореченковым
Рекламная кампания продовольственной компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова закончилась на этой неделе. Об этом рассказала директор по коммуникациям Группы компании Danone в России и СНГ Валерия Трифонова, ее процитировало РИА ФАН.
«Рекламная кампания с Пореченковым у нас закончилась на этой неделе. Расторгаем или не расторгаем мы с ним сотрудничество — это коммерческая тайна», — пояснила она.
Ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в Twitter, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. На такое решение якобы повлияла всплывшая история о том, как в 2014 году российский актер обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах аэропорта в Донецке. В действительности же Пореченкову выдали оружие с холостыми патронами.