Данные тысяч российских автовладельцев утекли в Сеть

Данные популярного в России автобота AVinfobot утекли в Сеть. С его помощью пользователи могли найти информацию о подержанных автомобилях, чтобы убедиться в покупке «чистой» машины.

Об этом «РИА Новости» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Он уточнил, что в Сети оказались данные более чем 35 тысяч запросов. Среди информации, которая попала в открытый доступ, оказались в том числе сведения о владении россиянами автомобилями, факты нарушения ПДД и контактная информация пользователей — речь идет про их мобильные телефон и аккаунты в социальных сетях.

Бедеров отметил, что утечку смогли обнаружить 9 февраля.

«Это внутренняя база данных AVinfobot и внешние различные источники: штрафы проверяют на сайте ГИБДД, что-то на сайте страховщиков, сайтов очень много», — уточнил он .

Отчеты, которые заказывали пользователи автобота, попали в индексацию поисковика Google. По словам эксперта, их содержимое напрямую зависит от наличия тех или иных данных в источниках, которыми пользуется AVinfobot. Специалист предположил, что данные могли утечь в Сеть из-за халатности разработчиков сервиса — они не прописали запрет на индексацию пользовательских данных.