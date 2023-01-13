Общество 13 января 2023, 14:38 Данные пользователей сервиса mail.ru утекли в Сеть — СМИ Telegram-канал «Утечка информации» сообщил о сливе данных пользователей сервиса mail.ru freepik

Читать 360tv в

Данные части пользователей, предположительно, одного из сервисов mail.ru попали в Сеть, сообщил Telegram-канал «Утечка информации». Уточняется, что их слил источник, который уже распространял данные Почты России, крупного образовательного портала и магазина здоровой еды.

Всего в интернете оказались более 3,5 миллиона записей, в том числе адреса электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и других (свыше 3,4 тысячи уникальных адресов), а также телефоны (более 1,4 миллиона российских номеров), имена и фамилии пользователей.

Реклама

Позавчера тот же Telegram-канал сообщил о выставлении на продажу данных клиентов сингапурской сети кофеен Starbucks. А в начале января в свободном доступе оказалась продающаяся база данных о пользователях Twitter- всего 400 миллионов строк.

Реклама

Также об утечке персональной информации о клиентах недавно сообщал «Спортмастер». В Сеть попали фамилии и номера телефонов, но не платежные данные.