Данные пользователей онлайн-кинотеатра Start утекли в Сеть

Данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start, предположительно, утекли в Сеть. Об этом сообщили «Утечки информации» в Telegram-канале.

В этой базе данных оказалась информация практически о 44 миллионах пользователей. Там указаны имена, фамилии, адресы электронной почты, пароли, IP-адреса, страны проживания, даты начала/окончания подписки и последнего входа. Весит это все 72 гигабайта.

Известно, что более 24 миллиона зарегистрированных относятся к России, свыше двух миллионов — из Казахстана и Китая, чуть меньше — с Украины.

В теории утечка могла произойти еще в сентябре прошлого года.

Ранее стало известно, что иностранные мошенники могли получить коды доступа к сервисам из СМС-сообщений россиян. Собственную проверку начали служба информационной безопасности МТС и правоохранительные органы. Они заподозрили утечку данных из СМС-сообщений с кодами для входа в популярные соцсети и мессенджеры у СМС-агрегаторов Mitto, Infobip и виртуального оператора VentaTel.