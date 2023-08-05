Общество 05 августа 2023, 17:17 Данные пользователей «ЛитРес», предположительно, слили в Сеть Telegram «Утечки информации» сообщил о сливе в Сеть данных пользователей «ЛитРес» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Данные пользователей, предположительно, сервиса электронных книг «ЛитРес» слили в открытый доступ. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

По предварительным данным, к случившемуся может быть причастен человек, которые ранее уже публиковал в открытом доступе информацию с сервиса Shiptor, портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club и многих других.

Реклама

В ходе утечки данных сервиса электронных книг в свободный доступ попали три миллиона 83 тысячи четыреста восемь строк.

«[Среди них] имя и фамилия (не для всех, адрес электронной почты (590 тысяч уникальных адресов)), хешированный пароль», — уточнили авторы сообщения.

По информации канала, дата самой свежей записи — 3 августа. Специалисты «Утечки информации» проверили случайные адреса электронной почты из слитого файла через функцию восстановления пароля на сайте litres.ru. По их словам, они действительные.