Данные о звонках россиян собрались передавать Роскомнадзору

Роскомнадзор получит доступ к информации о телефонных разговорах и электронных сообщениях россиян. Предоставлять сведения для борьбы с «серыми» SIM-картами будут операторы мобильной связи. Это следует из проекта постановления правительства.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, операторы сотовой связи будут предоставлять Роскомнадзору данные о своих абонентах. Ведомство будет знать номера телефонов людей, реквизиты документов, удостоверяющих их личность и Ф.И.О. При этом аналогичные данные будут передаваться о пользователях корпоративных тарифов.

Также Роскомнадзор получит сведения об отправке текстовых и голосовых сообщений россиян. Кроме того, у ведомства появится возможность отслеживать изменение тарифа абонента.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект поможет бороться с «серыми» SIM-картами. Такие карты бесплатно раздают в многолюдных местах и используют в мошеннических схемах. По словам авторов документа, тысячи людей становятся жертвами злоумышленников, покупающих SIM-карты с использованием паспортных данных другого человека.