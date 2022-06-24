Пользователям «Яндекс.Еды» дадут возможность удалять данные о своих заказах

Новая функция появилась у сервиса «Яндекс.Еда». Там теперь можно будет удалять данные о своих заказах. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Удалить информацию о заказах можно будет в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента для управления данными.

Сейчас клиенты могут удалить доставленные и завершенные заказы. Процесс их удаления может занимать до трех дней. Позже человек сможет стереть из «Яндекс.Еды» и другую информацию о себе. Например, адреса для доставки.

Источник фото: пресс-служба «Яндекса»

Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в «Яндекс.Еде» рекомендации своих любимых ресторанов и блюд. При этом сервис будет и дальше помнить адреса доставок и показывать заказы «Яндекс.Лавки». В ближайшее время в «Яндекс ID» появится возможность удалять заказы и из «Яндекс.Лавки».

Инструмент для управления данными — это часть «Яндекс ID», его можно найти в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить к нему доступ, надо перейти по ссылке и ввести код подтверждения — это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер телефона, привязанный к аккаунту. Часть данных сразу же удаляются, а остальные «Яндекс» перестает обрабатывать и удаляет по истечении срока, определенного законодательством.