Данные о противопоказаниях к вакцинации будут передавать на «Госуслуги»
Мишустин рассказал, что на «Госуслугах» появятся данные о противопоказаниях к вакцинации
Сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации от коронавируса в скором времени будут размещать на сайте госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации, через „Госуслуги“ граждане смогут получить подтверждающий сертификат», — сказал он во время заседания правительства. Его процитировало РИА «Новости».
Ранее на этой неделе Мишустин заявил, что на ресурсе можно будет увидеть результаты экспресс-теста на коронавирус. Однако это касается лишь жителей сел и труднодоступных территорий.
Сейчас в личном кабинете на сайт госуслуг можно узнать результаты теста на коронавирус, а также сертификат о вакцинации от коронавирус и QR-код.
Врачи настаивают на том, что вакцинация является самым надежным способом защиты от ковида. Сделать прививку можно, если нет никаких противопоказаний. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%.