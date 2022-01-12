Данные о прививке от коронавируса и ПЦР-тестах предложили вносить в загранпаспорт

Новый раздел могут добавить в загранспорт. Первый зампред общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров предложил внести данные о ПЦР-тестах и прививке от коронавируса. С такой идеей он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Петров напомнил, что передвижение россиян по миру сейчас оказалось сильно ограничено из-за пандемии. Для въезда в другую страну, как правило, требуется предоставить данные о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. По его мнению, когда санитарная обстановка во всех государствах нормализуются, эти требования будут актуальными еще долгое время.

«Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», — заявил общественник в письме к Поповой. С документом ознакомилось РИА «Новости».

По его словам, признание разных вакцин государства — дело времени, компромисс может быть достигнут уже в течение этого года. В связи с этим он заявил, что его инициатива полезна и своевременна.