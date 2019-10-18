Данные о подмосковных захоронениях времен Великой Отечественной войны оцифруют

Все подмосковные захоронения участников Великой Отечественной войны приведут в порядок, данные о них внесут в базу. Благоустройство проходит в ходе проекта «Помним». Первым городом-участником акции стал Солнечногорск.

Глава округа Владимир Слепцов встретился с представителями партии «Единая Россия» и героями России, поддержавшими идею. Среди них заслуженные военные летчики, строители БАМ и лауреаты госнаград. Собрание посвятили подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Разумеется, Солнечногорск — не единственный округ, где приведут в порядок все военные памятники. По планам к 9 мая облагородят все захоронения времен войны.

«У нас уже оцифровано 3057 памятников. Но сколько воинских захоронений — пока даже информации нет. Второй этап — это мы будем работать с поисковиками, будем работать с волонтерами, которые должны будут пройти все кладбища. Мы постараемся восстановить и оцифровать все воинские захоронения», — рассказал Александр Коган, советник губернатора Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

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Помимо благоустройства и оцифровки всех объектов, одно из направлений активистов — встречи с подмосковной молодежью. В работе проекта задействуют около 3,5 тысячи школ и детских садов, а также более 320 тысяч предприятий.