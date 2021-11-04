Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть

Данные более 45 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались слитыми в интернет. Из них 800 тысяч принадлежат российским пользователям. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, слитыми оказались данные пользователей сервисов FreeVPN.org и DashVPN.io. Они принадлежат международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США.

В сети оказались оказались логины и пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в систему. Эти данные вносились в базу с 2017 по 2021 год.

Эксперты предупредили, что эта информация может пригодится не только мошенникам. Слитыми данными могут заинтересоваться спецслужбы, не исключено, что это поможет им в расследовании киберинцидентов.

VPN-приложения нужны, чтобы подменять реальный IP-адрес. Это нужно для посещения заблокированных в своей стране сайтов.

Ранее гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров заявил, что единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный.