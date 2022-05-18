Данные клиентов известных сервисов появились на карте с утекшей базой «Яндекс.Еды»

На карту с утекшей базой сервиса «Яндекс.Еда» добавили данные пользователей Delivery Club, Wildberries и СДЭК. Это старые данные, речь о новой утечке не идет, рассказали РБК в компаниях.

В СДЭК предположили, что использовались старые данные, которые попали в интернет в конце февраля в результате хакерских атак. Delivery Club также не подтвердил новую утечку.

Личные данные пользователей Wildberries остаются «в сохранности и безопасности». В компании заявили, что утечек не происходило.

Об их отсутствии заявили и в «Яндексе».

Карта со слитыми данными клиентов «Яндекс.Еды» появилась в Сети в конце марта. На сайте были доступны имена, номера телефонов и электронные адреса, а также общая сумма заказов за полгода. Пользователям предлагали найти на ресурсе информацию о себе и якобы запросить ее удаление. Киберспециалисты порекомендовали пользователям обновить пароли от почтовых ящиков.