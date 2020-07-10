Минкомсвязь объяснила, как кодировались данные избирателей

В Минкомсвязи подчеркнули, что для внутреннего использования членами избирательных комиссий был подготовлен автоматизированный сервис, через который можно было проверить — не голосовал ли избиратель дистанционно. Его использовали, чтобы отследить граждан, которые пытались проголосовать дважды.

«Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными. Публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам», — уточнили в ведомстве.

Доступ к такому приложению было сложно получить. Закрытую ссылку направляли членам избирательных комиссий, архив был защищен паролем, который передавался только уполномоченным лицам.

В Минкомсвязи при этом назвали распространение информации о паспортах россиян противоправными действиями и считают, что необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключение влияния человеческого фактора в будущем.

Ранее СМИ сообщили о том, что персональные данные всех онлайн избирателей оказались в свободном доступе.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.