    11 июня 2020, 17:05

    Данные электронных пропусков москвичей удалят публично

    Андрей Иванов

    Столичные власти пообещали публично удалить все данные электронных пропусков, которые оформляли москвичи во время режима строгих ограничений из-за пандемии. Пока этого сделать нельзя, так как идут суды по выписанным штрафам.
    Данные электронных пропусков москвичей удалят публично

    «Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы», — приводит ТАСС слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

    Собеседник агентства добавил, что как только все вопросы разрешатся власти покажут, как удаляют данные из системы. Уберут все личные данные и из приложения «Социальный мониторинг».

    С 15 апреля передвигаться по Москве на общественном или личном транспорте без электронного пропуска запретили из-за пандемии коронавируса, пишут «Известия». 9 июня режим самоизоляции и пропуска отменили. С этого решения начался первый этап ослабления ограничений после того, как ситуация с 2019-nCoV начала стабилизироваться.