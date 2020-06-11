Данные электронных пропусков москвичей удалят публично

Столичные власти пообещали публично удалить все данные электронных пропусков, которые оформляли москвичи во время режима строгих ограничений из-за пандемии. Пока этого сделать нельзя, так как идут суды по выписанным штрафам.

«Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы», — приводит ТАСС слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Собеседник агентства добавил, что как только все вопросы разрешатся власти покажут, как удаляют данные из системы. Уберут все личные данные и из приложения «Социальный мониторинг».

С 15 апреля передвигаться по Москве на общественном или личном транспорте без электронного пропуска запретили из-за пандемии коронавируса, пишут «Известия». 9 июня режим самоизоляции и пропуска отменили. С этого решения начался первый этап ослабления ограничений после того, как ситуация с 2019-nCoV начала стабилизироваться.