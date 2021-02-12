Данные 5 тысяч почтовых ящиков «Яндекса» утекли из-за одного администратора

Почти 5 тысячам владельцев почтовых ящиков на «Яндексе» посоветовали сменить пароли. Из-за одного администратора посторонние получили незаконный доступ к личным перепискам пользователей. Об этом сообщили в компании.

Сообщение о смене пароля уже направили владельцам взломанных ящиков, уточнили в «Яндексе», пишет ТАСС.

Взлом обнаружился во время регулярной проверки службой безопасности. Оказалось, что один из трех администраторов, которые имели доступ к личным данным владельцев почтовых ящиков, «предоставлял несанкционированный доступ» сотрудникам. Утечка оказалась внутренней. Тем не менее от действий этого сотрудника были скомпрометированы 4887 почтовых ящиков.

Неавторизованый доступ в эти ящики компания уже заблокировала. А сейчас проводит внутреннее расследование. Из-за произошедшего «Яндекс» пообещал пересмотреть процесс работы сотрудников, которые имеют такие расширенные администраторские права. Компания извинилась перед пользователями и обратилась в правоохранительные органы.