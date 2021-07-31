Данные 40 тысяч клиентов Росбанка и Альфа-банка утекли в Сеть

Накануне в одном из Telegram-каналов появились сведения примерно о 40 тысячах банковских операций клиентов Росбанка и Альфа-банка. Банки крупную утечку не прокомментировали. Об этом сообщила газета «Известия».

Эти операции также содержали данные о сумме, дате и времени, а также IP-адрес оплаты. Автор канала сообщил, что информация принадлежит сервису «Единая служба доставки питьевой воды», которая работает в Краснодаре.

Платежи проходили через сервис Сбербанка. Первая операция, которая попал в открытый доступ, была совершена 20 мая 2020 года, а последняя — 3 февраля 2021-го. В базе содержатся сведения о картах Сбербанка, Росбанка и Альфа-банка. В Сбербанке сообщили, что в слитых данных нет ничего важного и опасного для клиентов.

«Хранение данных в таком формате соответствует требованиям по безопасности индустрии международных платежных систем PCI DSS. Идентифицировать клиента или его карту невозможно, провести атаку на клиента или его карту также невозможно, каких-либо рисков или новых угроз нет», — сказали представители банка.

Они предположили, что таким образом Telegram-канал хотел добиться популярности. Однако пресс-служба Росбанка и Альфа-банка пока никак не отреагировала на информацию об утечке. Официальный комментарий они не предоставили.

В конце апреля в Сети в открытом доступе появились корпоративные данные нескольких тысяч российских компаний, которые пользовались бесплатным онлайн-менеджером проектов Trello.