Данные 12 млн бравших кредиты россиян утекли в Сеть

В интернете появилось предложение о продаже данных 12 миллионов россиян, которые брали микрозаймы. В Сеть слили номера паспортов, телефоны и информацию об электронных кошельках.

Продавец на одном из специализированных сайтов предлагает приобрести базу данных, пишет РБК. Он также выложил пробную бесплатную версию с информацией о 1,8 тысячи человек. Каждая запись о человеке содержит ссылку на сайт, который «привел» пользователя. Чаще всего встречается финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредит.

Специалисты компании проверили информацию, попавшую в Сеть, и подтвердили, что идентификационный код клиентов относится к одному из партнеров. При этом не стали уточнять, о ком именно идет речь. В «Юникоме24» предположили, что утечка могла произойти по вине одной из микрофинансовых организаций.

«Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — заявил представитель компании.

В базе оказались номера телефонов, паспортов, адреса электронной почты, даты рождения и другие данные. С помощью этой информации мошенники могут оформить займы на другого человека, узнав номер СНИЛС своей потенциальной жертвы.