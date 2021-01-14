facebook_pixel
    14 января 2021, 21:14

    Звезду TikTok Даню Милохина задержала полиция Краснодара

    Нина Петлинова

    Звезду TikTok Даню Милохина задержали полицейские Краснодарского края. Он организовал в городе встречу с поклонниками — несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса.

    Фото задержания Милохин опубликовал у себя в Instagram.

    «Вы классные», — написал он под двумя фото в посте. На первом снимке — толпа радостных подростков, которые собрались на площади. Большинство из них без масок, а те, кто надел их, опустили на подбородок. Никакой социальной дистанции фанаты тик-токера тоже не соблюдали.

    На втором снимке видно, как Милохина уводит полицейский.

    Звезду TikTok Даню Милохина задержала полиция Краснодара | Изображение 1
    Источник фото: Instagram.

    В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали «360», что к ним поступило обращение о скоплении граждан на Главной городской площади краевого центра. На место отправили сотрудника для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что на площади собрались поклонники блогера, который приехал из другого субъекта страны и организовал встречу с ними.

    «Указанному гражданину были разъяснены нормы действующего законодательства, в частности необходимости согласования проведения публичных мероприятий с массовым участием граждан, а также действующие на территории региона ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности», — уточнил собеседник.