Звезду TikTok Даню Милохина задержала полиция Краснодара

Звезду TikTok Даню Милохина задержали полицейские Краснодарского края. Он организовал в городе встречу с поклонниками — несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса.

Фото задержания Милохин опубликовал у себя в Instagram.

«Вы классные», — написал он под двумя фото в посте. На первом снимке — толпа радостных подростков, которые собрались на площади. Большинство из них без масок, а те, кто надел их, опустили на подбородок. Никакой социальной дистанции фанаты тик-токера тоже не соблюдали.

На втором снимке видно, как Милохина уводит полицейский.

Источник фото: Instagram.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали «360», что к ним поступило обращение о скоплении граждан на Главной городской площади краевого центра. На место отправили сотрудника для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что на площади собрались поклонники блогера, который приехал из другого субъекта страны и организовал встречу с ними.

«Указанному гражданину были разъяснены нормы действующего законодательства, в частности необходимости согласования проведения публичных мероприятий с массовым участием граждан, а также действующие на территории региона ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности», — уточнил собеседник.