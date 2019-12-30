В предпоследний день года православные отмечают Данилов день. Верующие чтут память пророка Даниила и трех святых отроков: Анания, Азария и Мисаила. Об истории и традициях этого праздника — в материале «360».

История

По преданию, вавилоняне за 600 лет до Рождества Христова завоевали Иерусалим. Среди пленников были четверо знатных отроков, в том числе и Даниил. Царь Вавилона Навуходоносор решил оставить их при своем дворе и обучить халдейским наукам. Несмотря на положение при дворе, молодые люди помнили заповеди своей веры и вели строгий образ жизни. За это им была дарована мудрость, а Даниилу к тому же — дар прозорливости и истолкования снов.

Как-то раз Навуходоносор велел воздвигнуть в свою честь огромную статую, которой следовало поклоняться. Отроки отказались исполнять волю царя, за что он приказал их казнить. Однако, согласно преданию, они остались живы даже в раскаленной печи. После этого четыре друга заслужили уважение правителя. Уже во времена другого царя, Валтасара, святой Даниил прочел огненную надпись «Мене, Текел, Перес», которая появилась на стене дворца во время пира. Она предвещала падение Вавилонского царства.

Традиции и обычаи праздника

В Данилов день девушки на Руси пытались получить от святого Даниила подсказку о том, кто же будет их суженым. Для этого они писали на лавровых листах имена его друзей (Анания, Азария и Мисаила) и клали под подушку. Девушки верили, что ночью им обязательно приснится будущий муж.

Предки говорили, что «Данила декабрь торопит» и так приближает Новый год и Рождество. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — заявляли некоторые.

В Данилов день, 30 декабря, особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — говорили люди. Ночью было принято разводить огромные костры и приговаривать: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Кроме того, 30 декабря обращали внимание на погоду. Если на Данилов день на деревьях появляется иней, то Святки должны быть теплыми. Если же началась метель, то летом пчелы должны хорошо роиться.

Также Данилов день еще называют Даниил, Даниловы сборы, Данила Зимоуказчик, Данил и Три отрока.