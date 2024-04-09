Общество 09 апреля 2024, 13:34 Дамбы начали наращивать в Курганской области из-за подъема воды в Тоболе Курганский губернатор Шумков сообщил о подъеме воды в Тоболе до 343 сантиметров

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Вода в реке Тобол около Кургана за минувшие сутки поднялась на 38 сантиметров, увеличившись до показателя в 343 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Он добавил, что уровень дамбы вокруг города начали наращивать сразу на пяти участках. Такую же работу ведут еще в пяти муниципалитетах.

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«Вода начинает расти. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 14:00 (12:00 по московскому времени) 9 апреля составляет 343 сантиметра. Изменение за сутки — +38 сантиметра», — написал Шумков.

Накануне он распространил режим чрезвычайной ситуации на всю область, призвав жителей нескольких населенных пунктов не дожидаться прихода большой воды и эвакуироваться заранее.

Глава Курганской области объявил, что паводок представляет серьезную угрозу для жителей Звериноголовского округа. По его прогнозу, дальше вода пойдет в другие муниципалитеты и затопит правую и центральную часть региональной столицы.

Областной главк МЧС объявил, что подтопление грозит 62 населенным пунктам, где расположены 4300 домов. Предварительная эвакуация в Курганской области началась в минувший понедельник, 8 апреля, когда затоплены оказались 21 дом, 94 приусадебных участка, один мост и семь автодорог.

Администрация Кургана объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение со вторника, 9 апреля. В пресс-службе объяснили, что это связано с угрозой подтопления и открытии в помещениях учебных заведений пунктов временного размещения.