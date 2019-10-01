  • Дамбу в Петербурге закрыли из-за возможного разлива Невы

    01 октября 2019, 09:59

    Дарья Бунякова

    Жителям Санкт-Петербурга обещают сильные дожди в первый день октября. В связи с прогнозами синоптиков было решено закрыть затворы дамбы, чтобы избежать возможного наводнения в городе. Об этом сообщили в Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).
    Дамбу в Петербурге закрыли из-за возможного разлива Невы

    Вода пришла в Комсомольск-на-Амуре. Видео

    Подробнее

    Закрытие затворов началось утром 1 октября и почти через час проход воды из Финского залива через дамбу полностью остановили.

    «Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов Капитаном морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“», — сказано в сообщении.

    Ожидается, что затворы снова откроют около 14:00 в этот же день, но точное время возобновления работы дамбы могут изменить. Все будет зависеть от гидрологической обстановки в городе.

    Решение о закрытии КЗС было связано с прогнозами погоды. В Петербурге обещают усиление ветра до 20 метров в секунду и обильные осадки. Дожди могут привести к повышению уровня воды в реке до критической отметки от +150 до +160 сантиметров.

    Комплекс защитных сооружений представляет собой дамбу, которая проходит поперек Финского залива. Она начинается от Бронки и протянута через Кронштадт до Сестрорецка.