Дамбу в Петербурге закрыли из-за возможного разлива Невы

Вода пришла в Комсомольск-на-Амуре. Видео Подробнее

Закрытие затворов началось утром 1 октября и почти через час проход воды из Финского залива через дамбу полностью остановили.

«Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов Капитаном морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“», — сказано в сообщении.

Ожидается, что затворы снова откроют около 14:00 в этот же день, но точное время возобновления работы дамбы могут изменить. Все будет зависеть от гидрологической обстановки в городе.

Решение о закрытии КЗС было связано с прогнозами погоды. В Петербурге обещают усиление ветра до 20 метров в секунду и обильные осадки. Дожди могут привести к повышению уровня воды в реке до критической отметки от +150 до +160 сантиметров.

Комплекс защитных сооружений представляет собой дамбу, которая проходит поперек Финского залива. Она начинается от Бронки и протянута через Кронштадт до Сестрорецка.