Дамбу в Петербурге после наводнений могут открыть в ближайшее время

На Санкт-Петербург утром 22 октября обрушился мощнейший шторм. Наводнение помогло остановить перекрытие дамбы. Об этом написали «Невские новости».

Работники дамбы отмечают, что если стихия ослабит хватку, то открыть дамбу можно будет вечером 22 октября.

«Комплекс был полностью закрыт в 4:10 утра. Два пика подъема воды: в 11:00 и 15:00. Открытие КЗС планируется на конец дня — в 21:00–22:00», — сообщил начальник отдела информации Комплекса защитных сооружений Дмитрий Другачук.

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, наступающие выходные будут спокойными и холодными. Бушующий шторм на время утихнет, однако вернется на следующей неделе.