Общество 30 марта 2024, 21:08 «Дало нам шанс выбраться». Отец сбитого террористами у «Крокуса» мальчика — о дне теракта Отец сбитого террористами у «Крокуса» мальчика Толпыкин рассказал о дне теракта Телеканал «360»

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Семья из Солнечногорска, которая попала под машину террористов у «Крокус Сити Холла», во время теракта сидела на балконе. Ее глава Игорь Толпыкин подчеркнул, что это дало шанс выбраться из концертного зала.

«Мы с семьей купили билеты на любимую группу „Пикник“. Так получилось, слава Богу, что мы оказались на последних рядах балкона. Это дало нам шанс выбраться в итоге из самого „Крокуса“. Но буквально в 100 метрах отсюда произошла другая трагедия — террористы, уезжая, целенаправленно сбили мою семью. Пострадал мой сын — основной удар пришелся по нему, моя дочь и я», — рассказал мужчина корреспонденту «360».

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Он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи действовали очень оперативно — дети оказались в больнице буквально через несколько минут, которые оказались спасительными.

«Практически весь персонал, несмотря на то, что это уже был поздний вечер, прибыл на свое рабочее место, провели успешную операцию, буквально вчера повторная была у сына. Самое страшное, можно сказать, позади», — пояснил Толпыкин.

Житель Солнечногорска подчеркнул, что его семья пришла на памятную акцию «Журавли», поскольку считает это своим долгом.

«Сегодня уже девятый день, поэтому мы, как православные люди, считаем для себя долгом посетить это место, где 22 марта произошла трагедия», — заключил он.

Толпыкин поднялся на сцену во время памятного концерта, поблагодарил всех людей за неравнодушие и принес соболезнования родным погибших.