Проехал через всю страну. Дальнобойщика из Москвы госпитализировали в Новосибирске с коронавирусом

У мужчины подтвердился коронавирус. «Иногородний водитель грузовика ехал из Москвы. В Новосибирске он почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении штаба.

Сейчас определяют всех, с кем мог контактировать дальнобойщик. За ними будут наблюдать врачи.

Помимо водителя, в Новосибирске заболевание подтвердили еще у девяти человек. Семеро из них заразились от своих знакомых, у которых ранее так же диагностировали COVID-19. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 38 человек.

Новые случаи зафиксированы и в Алтайском крае, там за сутки зарегистрировали пять инфицированных.

Всего в России зафиксировали более 13,5 тысячи граждан с коронавирусом. Регионы-лидеры по количеству зараженных — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми и Нижегородская область.