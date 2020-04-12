    12 апреля 2020, 09:55

    Проехал через всю страну. Дальнобойщика из Москвы госпитализировали в Новосибирске с коронавирусом

    Эля Данилюк

    Водителя-дальнобойщика, который был в длительной командировке, госпитализировали в тяжелом состоянии. Он проехал всю страну из Москвы до Новосибирска. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

    У мужчины подтвердился коронавирус. «Иногородний водитель грузовика ехал из Москвы. В Новосибирске он почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении штаба.

    Сейчас определяют всех, с кем мог контактировать дальнобойщик. За ними будут наблюдать врачи.

    Помимо водителя, в Новосибирске заболевание подтвердили еще у девяти человек. Семеро из них заразились от своих знакомых, у которых ранее так же диагностировали COVID-19. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 38 человек.

    Новые случаи зафиксированы и в Алтайском крае, там за сутки зарегистрировали пять инфицированных.

    Всего в России зафиксировали более 13,5 тысячи граждан с коронавирусом. Регионы-лидеры по количеству зараженных — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми и Нижегородская область.