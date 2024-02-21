21 февраля 2024, 11:32
Дальнобойщик рассказал, как его кот Кокос колесит вместе с ним по России
Кот по кличке Кокос стал настоящей звездой интернета. Вместе со своим хозяином-дальнобойщиком он путешествует по России и доставляет грузы, сообщил Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Шофер из Липецка Кирилл Фролов нашел кота на Урале. Он выходил животное и стал брать его с собой в рейсы. Хозяин оборудовал кабину фуры всем необходимым: миской с водой и кормом, лежанкой и лотком. Во время стоянок напарники вместе прогуливаются.
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Фролов создал видеоблог о своих приключениях с котом. Он пользуется большой популярностью у пользователей Сети.
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