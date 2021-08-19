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    19 августа 2021, 10:40

    Дальневосточные водоросли оказались эффективны против тромбоза

    Екатерина Шамина

    В морских водорослях, распространенных на Дальнем Востоке, нашли вещества, которые могут стать основой для лекарств против тромбоза. Случаи закупорки сосудов участились в период пандемии коронавируса.

    Дальневосточные водоросли оказались эффективны против тромбоза

    На основе водорослей могут создать антикоагулянт, который в будущем может заменить гепарин с его негативными побочными эффектами. Об этом сообщили «Известиям» ученые НИИ имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора.

    «Морские сульфатированные полисахариды могут стать важным вспомогательным терапевтическим средством при тяжелых нарушениях кроветворения, спровоцированных COVID-19», — рассказал изданию профессор ДВФУ, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

    Ученый объяснил, что водоросли — это натуральный продукт, который низкотоксичен и стоит очень дешево. Синтетические препараты по этим параметрам проигрывают водным растениям.

    Применение водорослей в качестве основы для лекарства против тромбоза — пока только теория. Но ученые продолжают работать над ней.