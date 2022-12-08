08 декабря 2022, 14:48
Дальневосточную ипотеку продлили еще на восемь лет
Кабмин принял решение продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки
Действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» продлили до конца 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, которого процитировал Telegram-канал правительства страны.
Правительство реализует комплекс мер, чтобы создать условия для комфортной жизни людей на Дальнем Востоке. Мишустин счел главным из них обеспечение хорошим жильем.
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В ближайшие три года на реализацию программы предусмотрено выделение 70 миллиардов рублей, в том числе 20 миллиардов рублей — в 2023 году.
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Глава правительства обратил внимание, что за три года действия программы выдали свыше 55 тысяч кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.
В нынешнем году программу расширили, включив в нее медработников и педагогов вне независимости от возраста и семейного положения. Единственное условие — проработать не менее пяти лет на Дальнем Востоке.
Ранее стало известно, какие льготные ипотечные программы действуют в России.
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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