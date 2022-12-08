Общество 08 декабря 2022, 14:48 Дальневосточную ипотеку продлили еще на восемь лет Кабмин принял решение продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» продлили до конца 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, которого процитировал Telegram-канал правительства страны.

Правительство реализует комплекс мер, чтобы создать условия для комфортной жизни людей на Дальнем Востоке. Мишустин счел главным из них обеспечение хорошим жильем.

Реклама

В ближайшие три года на реализацию программы предусмотрено выделение 70 миллиардов рублей, в том числе 20 миллиардов рублей — в 2023 году.

Реклама

Глава правительства обратил внимание, что за три года действия программы выдали свыше 55 тысяч кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

В нынешнем году программу расширили, включив в нее медработников и педагогов вне независимости от возраста и семейного положения. Единственное условие — проработать не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, какие льготные ипотечные программы действуют в России.