Дальнейшее укрепление рубля спрогнозировали в «ОС-Центре»

В дальнейшем российские граждане будут также наблюдать небольшое укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Об этом RT рассказал экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.

«Фундаментальные факторы пока продолжают играть на укрепление рубля. С большинством торговых партнеров наблюдается одна и та же ситуация: экспорт в денежном выражении растет, а импорт снижается. При этом не только со странами Европы, но и, например, Азии. Поэтому пока поступление валюты будет настолько больше, чем ее отток, мы будем наблюдать дальнейшее укрепление рубля», — сказал эксперт.

Заборцев также считает, что в ближайшее время будут предприняты меры на стабилизирование курса, однако это будет только в том случае, если ничего экстраординарного не произойдет.

«Недавно были разрешены переводы до 50 тысяч долларов в месяц для физлиц. Это первые мягкие меры. Весьма вероятно, правительство пойдет на уменьшение физического экспорта для снижения избыточного положительного сальдо торговли», — заключил экономист.