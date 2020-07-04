Далай-лама дал обещание прожить до 113 лет

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV, который на днях будет отмечать 85-летие, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщил представитель Далай-ламы, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«В этом году 6 июля Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — заявил Ринпоче в послании, которое привело РИА «Новости».

Верховный лама Калмыкии отметил, что для буддистов Далай-лама является воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. При этом он является лауреатом Нобелевской премии мира, это «человек, посвятивший свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость».

Нобелевскую премию Далай-ламе вручили в 1989 году за его программу «Зона мира». Лидер буддистов и тибетского правительства в изгнании (до 2011 года) предлагал сделать Тибет полностью демилитаризированной зоной. С 1959 года Далай-лама живет в Индии.