Мишонова указала на нарушения в школьном тесте со сканированием пальцев
Статья УК и простое мракобесие. «Синергия» предложила школьникам выбрать профессию по отпечаткам пальцевПодробнее
Если же полученного разрешения не было, то налицо явное нарушение федерального закона. Мишонова напомнила, что биометрию и персональные данные субъектов могут обрабатываться только с письменного согласия самого человека, если он взрослый, или родителей, если речь идет о ребенке.
Так она прокомментировала сеанс профессионального ориентирования, которое провела компания Genetic-test и университет «Синергия» на уроке технологии в восьмом классе красногорской гимназии. В результате ученикам обещали определить, к какой профессии у них есть склонности. При этом ознакомиться с полным результатом исследования можно было только за деньги.
Ксения Мишонова отметила, что здесь правоохранители должны провести полноценную проверку.
«Насколько я знаю, родителей возмутил тот факт, что их принуждали заплатить за сведения профтестирования по отпечатку пальцев. Но если это была добровольная процедура, то тем более нельзя требовать денег», — пояснила она. Ксения Мишонова заявила, что намерена следить за ситуацией. Она пояснила, что нужно понять, какие договоренности с гимназией были у организаторов теста и что именно представляет собой профориентирование по отпечатку пальца
«Будем ждать решения правоохранительных органов», — подытожила она.
Ранее директор красногорской гимназии № 2 Ирина Штейнберг рассказала «360», что учебное заведение давно сотрудничает с «Синергией», как и с другими вузами. Сотрудники университета часто приходят на уроки, где проводят деловые игры и тесты на будущую профессию. В последний раз такой тест проводили по отпечаткам пальцев.