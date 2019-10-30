Мишонова указала на нарушения в школьном тесте со сканированием пальцев

Для снятия отпечатков пальцев учеников красногорской гимназии № 2 организаторы должны были получить письменное согласие родителей или законных представителей. Об этом в беседе с «360» заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Статья УК и простое мракобесие. «Синергия» предложила школьникам выбрать профессию по отпечаткам пальцев Подробнее

Если же полученного разрешения не было, то налицо явное нарушение федерального закона. Мишонова напомнила, что биометрию и персональные данные субъектов могут обрабатываться только с письменного согласия самого человека, если он взрослый, или родителей, если речь идет о ребенке.

Так она прокомментировала сеанс профессионального ориентирования, которое провела компания Genetic-test и университет «Синергия» на уроке технологии в восьмом классе красногорской гимназии. В результате ученикам обещали определить, к какой профессии у них есть склонности. При этом ознакомиться с полным результатом исследования можно было только за деньги.

Ксения Мишонова отметила, что здесь правоохранители должны провести полноценную проверку.

«Насколько я знаю, родителей возмутил тот факт, что их принуждали заплатить за сведения профтестирования по отпечатку пальцев. Но если это была добровольная процедура, то тем более нельзя требовать денег», — пояснила она. Ксения Мишонова заявила, что намерена следить за ситуацией. Она пояснила, что нужно понять, какие договоренности с гимназией были у организаторов теста и что именно представляет собой профориентирование по отпечатку пальца

«Будем ждать решения правоохранительных органов», — подытожила она.

Ранее директор красногорской гимназии № 2 Ирина Штейнберг рассказала «360», что учебное заведение давно сотрудничает с «Синергией», как и с другими вузами. Сотрудники университета часто приходят на уроки, где проводят деловые игры и тесты на будущую профессию. В последний раз такой тест проводили по отпечаткам пальцев.