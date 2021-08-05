Дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России

В России с конца декабря трудовых мигрантов обяжут снимать отпечатки пальцев. Процедуре также подвергнут всех иностранцев, которые приехали в страну на срок более 90 дней.

Федеральный закон вступит в силу с 29 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — уточнили в ведомстве.

Документ предполагает осуществление федерального государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории и законодательству РФ. Он регламентирует выдачу иностранцам соответствующего сертификата.

В МВД напомнили о планах на введение единого документа для приезжих с электронным носителем информации, который позволит обеспечить их стопроцентную идентификацию.

Материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории РФ и ее законам будут хранить три года с момента выдачи мигранту сертификата.