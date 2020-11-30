Дакота, DAVA и Глюкоза присоединятся к TikTok-челленджу против буллинга в Сети

TikTok запустил кампанию против кибербуллинга #ДариПозитив совместно со звездами, тиктокерами и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). Это еще один шаг сервиса для организации дружественной и позитивной атмосферы для пользователей и авторов контента.

Платформа решила запустить совместно с РОЦИТ кампанию против кибербуллинга, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Для этого авторы контента и звезды будут создавать обучающие видеоролики, пользователи примут участие в тематическом хештег-челлендже, а эксперты РОЦИТ поделятся полезными советами и рекомендациями по теме. Инициативу уже поддержали Дарья Клюкина, Рита Дакота, Глюкоза, Миша Марвин, DАVА (Давид Манукян) и Юля Гаврилина.

В рамках этой инициативы платформа расскажет о необходимости этичного поведения в интернет-пространстве и напоминает о том, как политики и инструменты платформы позволяют обезопасить себя от буллинга.

«Мы глубоко убеждены, что ощущение безопасности помогает нашим пользователям чувствовать себя комфортно и открыто выражать свои мысли, а также способствует раскрытию творческого потенциала. Сегодня мы запустили кампанию #ДариПозитив, предлагая нашему сообществу присоединиться к нам и помочь сохранить здоровую среду <…>», — рассказали в TIkTok.

В начале декабря пользователей платформы ждут познавательные трансляции с экспертами. 1 и 3 декабря пройдет эфир с диджитал-директором общественной организации Кети Сапович, к ней присоединятся Дарья Клюкина, Юля Галыгина, IOWA, Юля Гаврилина, Давид Манукян (Дава), а также Макс @klymtok. Основная тема — разбор жизненных ситуаций и советы по противодействию буллингу в интернете. Трансляции будут проходить в специальном аккаунте @rusafety.

Также РОЦИТ специально для пользователей TikTok подготовил подробное информационное пособие, доступное на сайте центра.

«Мы начали особенно плотно заниматься проблемой кибербуллинга три года назад, и каждый год подтверждал ее актуальность. В этом году онлайн-коммуникация перестала быть лишь частью нашего общения, она стала всем нашим общением. <…>Нам важно поддержать TikTok в этом проекте и поделиться своими знаниями о проблеме <…>», — рассказала диджитал-директор РОЦИТ Кети Сапович.

Специально для этой темы был запущен хештег-челлендж #ДариПозитив, а также создан стикер для видеороликов, с помощью которого пользователи могут наглядно показать, как они расправляются с комментариями недоброжелателей и остаются уверенными в себе.