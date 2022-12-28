Общество 28 декабря 2022, 20:25 Дайверы нарядили елку и устроили вокруг нее хоровод на дне Черного моря Феодосийские драйверы устроили хоровод вокруг наряженной елки на дне Черного моря freepik

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Крымские аквалангисты нарядили новогоднюю елки и устроили традиционный хоровод вокруг нее на дне Черного моря в Феодосийском заливе. Об этом РИА «Новости» рассказал один из участников акции, дайвер Илья Чачуа.

«На этот раз елку мы установили на дне Феодосийского залива, примерно в 100 метрах от берега, примерно на четырехметровой глубине. Тут был и дед Мороз, и Нептун одновременно. После установки елки на дне состоялся традиционный хоровод и фотографирование», — сообщил аквалангист.

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Чачуа рассказал, что елку закрепили на дне свинцовыми грузами, а после фотосессии вытащили на берег. Температура воды в это время года у берегов Феодосии около восьми градусов.

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Новогодний хоровод на дне Черного моря — это крымская традиция, ей уже 15 лет. В этом году елку установили на восточном побережье, отметил Чачуа.

«Западное в это время закрыто по известным причинам, но в следующем году мы и наши коллеги из других клубов продолжат традицию и на южном берегу, и, надеемся, на западном», — поделился дайвер.

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