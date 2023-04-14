Общество 14 апреля 2023, 14:28 Дайвер Геннадий Мисан рассказал, что видел на дне Байкала дома и машину

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Байкал привлекает дайверов необыкновенным подводным миром, но на его дне можно увидеть не только необычных рыб и губки, но и человеческие следы, например, дом или остатки кораблей. Об этом «ФедералПресс» рассказал дайвер с 35-летним стажем Геннадий Мисан.

Он много лет исследует Байкал и видел большое количество различных артефактов. Помимо таких обычных вещей, как рыболовные снасти, встречаются объекты внушительных размеров. Например, фрагменты железнодорожных составов, кораблей и даже автомобиль.

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«Есть остатки железнодорожных и корабельных крушений, затонувшие дома, фрагменты причалов, а также кое-какие артефакты — например, якоря», — рассказал Геннадий Мисан.

Также, по его словам, встречаются и более древние свидетельства. Они часто пропадают со дна. Вероятно, в этом замешаны «черные копатели»: они достают предметы и потом их продают. Но дайверы не дают им расхищать все ценности. Например, они подняли со дна и передали музею один из якорей.

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