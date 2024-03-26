Общество 26 марта 2024, 13:40 Daily Mail: дождь делает людей счастливее

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Вопреки расхожему мнению, дождь совсем не заставляет людей грустить, напротив, делает их счастливее. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Daily Mail.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что после дождя в воздухе появляются отрицательные ионы, которые заряжены электричеством. При попадании в организм они улучшают ментальное здоровье человека.

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Кроме того, звуки дождя успокаивают людей. Об этом заявили 80% участников исследования.

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