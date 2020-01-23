Дагестанца осудят в Севастополе за убийство

По данным издания, в 2019 году мужчина приехал в Севастополь на сезонные работы. Будучи навеселе, он с двумя знакомыми пришел в бар «Бенефис» и заставил сотрудников заведения включить лезгинку. В какой-то момент пьяная компания остановила одного из посетителей и потребовала исполнить танец. Он отказался, завязалась потасовка, закончившаяся поножовщиной. Мужчина погиб, получив несколько ударов ножом в грудь.