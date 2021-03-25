Дагестанской матери с тату вернули детей

Многодетная мать из Дагестана, которая лишилась детей из-за «аморального» образа жизни, выиграла суд. Женщине вернули ее двух сыновей и дочь.

Решение в пользу 33-летней Нины принял Верховный суд республики, сообщил Mash. Она боролась за право жить вместе со своими детьми больше года.

«Это было тяжело, но решение вынесли в нашу пользу. Я благодарю республику Дагестан за возможность честного суда и за то, что справедливость восторжествовала. Я очень счастлива: борьба, которая длилась больше года, сейчас закончена. Есть решение, <…> по которому уже можно забирать детей», — сказала многодетная мать.

Нина, указано в публикации, планирует покинуть Дагестан из соображений безопасности. Женщина не станет мешать бывшему мужу видеться с детьми, которых он забрал по решению Махачкалинского суда.

В своем Instagram женщина заявила, что до вынесения решения столкнулась с угрозами и оскорблениями со стороны бывшего супруга.

Заявление о разводе Нина подала после того, как муж несколько раз ее избил. Он не платил алименты, пытался выкрасть детей, перевезти их в Москву. Летом 2020 года женщина обратилась с иском, чтобы определить окончательное место жительства сыновей и дочери. Суд нашел многодетную маму «аморальной» из-за ее отказа от хиджаба. Его смутили татуировки, пирсинг и разноцветные волосы женщины.