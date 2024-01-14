Общество 14 января 2024, 00:18 Дагестанских майнеров призвали отключить «фермы» в морозы из-за перегрузки сети Компания «Дагэнерго» призвала майнеров отключить «фермы» в холода Unsplash

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Владельцев майнинг-ферм в Дагестане попросили отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, так как оно перегружает сеть и провоцирует нарушения. С таким требованием выступила компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах», — призвали представители компании.

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Особенно сложная ситуация сложилась в нескольких районах Махачкалы. По динамике загрузки, которая резко возрастает в короткие отрезки времени, в «Дагэнерго» сделали вывод, что нагрузку спровоцировали именно майнинговые фермы.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в ноябре 2023 года сообщил, что в РФ предложили передать регулирование криптовалют под контроль Федеральной налоговой службы. На рассмотрение в Госдуму внесли три законопроекта, каждый из которых касался этого вопроса.