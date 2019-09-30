Дагестанская свадьба стала рекордсменом Книги Гиннесса. На нее пришли 10 тысяч человек

Сразу 36 пар одновременно сыграли свадьбу в дагестанском Дербенте. Масштабное торжество стало самым многонациональным и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

«То, что сегодня мы делаем, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Этот торжественный день станет частью нашей истории, не было такого в России и в мире!» — рассказал kp.ru глава Дербента и автор «большой свадьбы» Хизри Абакаров.

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Церемония бракосочетания 36 пар прошла в день города 29 сентября на стадионе «Нарын-Кала». Всего в этот день поженились представители сразу 16 национальностей.

Вход на мероприятие был свободный и прийти могли все желающие. Погода в день торжества была пасмурной, но несмотря на это на молодых собралось посмотреть порядка 10 тысяч местных жителей.

Большая свадьба прошла, как и подобает, с красивыми костюмами, белыми платьями, живой музыкой и богатым столом. В Книгу Гиннесса событие вошло сразу с двумя рекордами: самым большим количеством гостей и наибольшим числом национальностей.