Дагестанке вернули детей, которых она лишилась из-за цвета волос

Жительнице Дагестана Нине Церетиловой вернули детей, отобранных у нее из-за цвета волос. Бывший муж не отдавал их, но приставам удалось восстановить справедливость. Свою историю женщина рассказала в посте в Instagram.

Для того, чтобы поделиться радостной новостью, Нина Церетилова запустила прямой эфир в своем аккаунте, на который подписаны больше ста тысяч человек. Она искренне поблагодарила приставов Чеченской Республики, которые исполнили решение суда крайне профессионально.

«Сейчас мы с детьми, мы устали, нам предстоит долгая реабилитация и психологическая помощь. Но я не уверена в своей безопасности», — искренне пожаловалась женщина своей аудитории.

Ранее муж пытался забрать детей у девушки с яркой внешностью через суд, ему даже удалось их похитить. После случившегося Церетилова сама подала иск в суд и в итоге добилась восстановления своих родительских прав.

Женщина судится с мужем с 2020 года. Причинами его недовольства и попыток запретить ей общение с детьми стали яркие волосы и татуировки Церетиловой.