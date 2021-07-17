Дагестанка с яркой внешностью заявила о похищении сына. Вчера суд ограничил в правах ее экс-супруга

Жительница Дагестана Нина Церетилова, у которой суд пытался забрать детей из-за яркой внешности, сообщила о пропаже сына. По ее словам, похищение произошло в Санкт-Петербурге в обед.

«Он просто вышел и пропал, не выходит на связь. Мы сделали распечатку звонков, ему звонил отец со вчерашнего дня, с момента заседания. Я могу написать заявление о похищении», — сказала Церетилова в интервью «МБХ медиа».

Женщина предполагает, что ребенка могли увезти люди, знакомые с его отцом. Церетилова намерена написать заявление в полицию. По ее словам, лично отец не мог похитить мальчика, так как на нем два уголовных дела и он не может выезжать.

Вчера жительница Дагестана добилась ограничения родительских прав в отношении ее бывшего мужа. Суд удовлетворил иск многодетной матери. Экс-супруг девушки тоже решил ограничить ее в родительских правах, но дагестанка подала встречное исковое заявление.

Нина Церетилова судится с экс-супругом с 2020 года. Он не дает девушке жить вместе с тремя несовершеннолетними детьми. В июне ей удалось вернуть старшего сына. Суд пытался лишить мать общения с детьми из-за татуировок и волос, окрашенных в яркий цвет.