Дагестан ввел обязательную вакцинацию для части населения

Дагестан стал еще одним регионом, где ввели обязательную вакцинацию для чиновников и сотрудников из сфер услуг, транспорта и ряда других областей. Распоряжение об этом подписал главный государственный санитарный врач по региону Николай Павлов.

Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в республике, сообщил ТАСС. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 198 случаев ковида.

Согласно постановлению, прививки против коронавируса будут обязательны для людей, работающих в сферах здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонах красоты, на транспорте общего пользования.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что тех врачей, которые призывают отказываться от вакцинации, нужно привлекать к уголовной ответственности. По его мнению, медики не должны доводить людей до состояния транса, когда те и так находятся в паническом стрессе.