Дагестан «исключили» из состава России в новой Красной книге

В одной из глав второго издания Красной книги написано про средиземноморских черепах и ареал их обитания. В тексте говорится: «В России эта обитательница теплых краев встречается исключительно на черноморском побережье Кавказа. Вне России населяет Грузию, Армению, Азербайджан, Дагестан».

Источник фото: соцсети

Скалдина объяснила, что при написании книги ссылалась на иностранные источники. В первую очередь она обратилась к официальному сайту IUCN red list. Во время подготовки рукописи в официальном источнике, в английской версии сайта, была представлена именно такая информация.

The Economist показал карту Украины без Крыма и спалился Подробнее

«Ни в коем случае я не охотник задеть ничьи интересы, а лишь описывала указанный ареал вида, согласно официальным источникам», — отметил автор.

Оксана Скалдина — аспирантка украинского Национального научного центра. Известна научными статьями по зоологии и ботанике. Женщина выпустила несколько книг о животных для широкого круга читателей. Кроме того, исследовательница подготовила научно-популярные энциклопедии «Красная книга Земли» и «Красная книга России», которые можно использовать как наглядные пособия для детей.

Книгу выпустило издательство «Эксмо-АСТ» в 2019 году.