«Дает понять, что быть геем лучше, чем не геем». Тюменские родители восстали против концертов Крида
Он отметил несколько причин, по которым организация так негативно относится к певцу. Среди них та самая «аморальность» его текстов, о которой написано на сайте ТРК, в материале «Кто пойдет на Крида — тот петух».
«Егор Крид отличается определенной тематикой песен, общей и для других рэперов тоже: там речь идет о сексе, об уничижительном отношении к противоположному полу. Там женщин очень часто „с***ми“ называют и их посылают на три буквы. И наши девушки, у которых, очевидно, занижено самомнение, считают, что это хорошо и замечательно, их это не оскорбляет», — пояснил он во время беседы.
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Примеры этих фраз он не назвал, но сказал, что сейчас осуществляется экспертиза творчества Егора Крида, которую проводит Роскомнадзор.
Второй причиной нелюбви ТРК к Криду оказалась его лояльность к нетрадиционной сексуальной ориентации, которую, по словам Генерозова, Крид публично демонстрирует.
«Есть еще такая вещь пикантная: он в своих интервью, своих выступлениях — есть даже видео, где он общается с несовершеннолетними, — он там дает понять, что быть геем лучше, чем не быть геем. Правда, это в весьма ретушированной такой форме, но тот, кто внимательно слушает, правильно все понимает, что он имеет в виду», — пояснил он.
По мнению Генерозова, есть вероятность того, что Крид расскажет о своей принадлежности к нетрадиционной ориентации, о которой «пока еще не заявил». Несмотря на это, его позиция по этому вопросу широко известна.
«Он же не какой-то рядовой человек, он идол современной молодежи. А для молодежи мнение идола — оно весьма авторитетно, потому что дети пытаются ему подражать. Соответственно, если человек заявляет о том, что он весьма с симпатией относится к нетрадиционным отношениям, она (симпатия — прим. ред.) начинает транслироваться из-за его популярности», — сказал он.
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Генерозов уверен, что это «достаточный прецедент» для родителей — приложить силы и постараться не дать Криду выступать в том или ином регионе.
Материал, призывающий выступать против концерта Крида в Тюмени, появился на сайте ТРК в понедельник, 7 октября. Его автор посоветовал «педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов данного исполнителя» и не пускать его на городскую сцену.
Генерозов подчеркнул, что в этот раз родители не обращались к нему с просьбами избавить город от Крида. Он пояснил, что подобные предложения поступали раньше, относительно других похожих рэперов.
«Эта наша инициатива продиктована систематическими обращениями», — заключил он.