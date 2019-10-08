  • «Дает понять, что быть геем лучше, чем не геем». Тюменские родители восстали против концертов Крида

    08 октября 2019, 17:23

    Нина Петлинова

    Тюменский родительский комитет (ТРК) выступил против будущего концерта Егора Крида, который должен состоятся в городе в следующем месяце. Организация обеспокоена «аморальным» содержанием песен музыканта, а также его пристрастием к нетрадиционной сексуальной ориентации. О том, чем именно рэпер так им не понравился, рассказал «360» член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов.
    «Дает понять, что быть геем лучше, чем не геем». Тюменские родители восстали против концертов Крида

    Он отметил несколько причин, по которым организация так негативно относится к певцу. Среди них та самая «аморальность» его текстов, о которой написано на сайте ТРК, в материале «Кто пойдет на Крида — тот петух».

    «Егор Крид отличается определенной тематикой песен, общей и для других рэперов тоже: там речь идет о сексе, об уничижительном отношении к противоположному полу. Там женщин очень часто „с***ми“ называют и их посылают на три буквы. И наши девушки, у которых, очевидно, занижено самомнение, считают, что это хорошо и замечательно, их это не оскорбляет», — пояснил он во время беседы.

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    Примеры этих фраз он не назвал, но сказал, что сейчас осуществляется экспертиза творчества Егора Крида, которую проводит Роскомнадзор.

    Второй причиной нелюбви ТРК к Криду оказалась его лояльность к нетрадиционной сексуальной ориентации, которую, по словам Генерозова, Крид публично демонстрирует.

    «Есть еще такая вещь пикантная: он в своих интервью, своих выступлениях — есть даже видео, где он общается с несовершеннолетними, — он там дает понять, что быть геем лучше, чем не быть геем. Правда, это в весьма ретушированной такой форме, но тот, кто внимательно слушает, правильно все понимает, что он имеет в виду», — пояснил он.

    По мнению Генерозова, есть вероятность того, что Крид расскажет о своей принадлежности к нетрадиционной ориентации, о которой «пока еще не заявил». Несмотря на это, его позиция по этому вопросу широко известна.

    «Он же не какой-то рядовой человек, он идол современной молодежи. А для молодежи мнение идола — оно весьма авторитетно, потому что дети пытаются ему подражать. Соответственно, если человек заявляет о том, что он весьма с симпатией относится к нетрадиционным отношениям, она (симпатия — прим. ред.) начинает транслироваться из-за его популярности», — сказал он.

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    Генерозов уверен, что это «достаточный прецедент» для родителей — приложить силы и постараться не дать Криду выступать в том или ином регионе.

    Материал, призывающий выступать против концерта Крида в Тюмени, появился на сайте ТРК в понедельник, 7 октября. Его автор посоветовал «педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов данного исполнителя» и не пускать его на городскую сцену.

    Генерозов подчеркнул, что в этот раз родители не обращались к нему с просьбами избавить город от Крида. Он пояснил, что подобные предложения поступали раньше, относительно других похожих рэперов.

    «Эта наша инициатива продиктована систематическими обращениями», — заключил он.