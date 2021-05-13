Дачу графа Павла Строганова намерены воссоздать в Петербурге

Рядом с петербургской станцией «Черная речка» планируют воссоздать дачу Павла Строганова, которая была построена в XVIII веке по проекту архитектора Андрея Воронихина. К XX веку ее разобрали, передает «Петербургский дневник».

По данным издания, дачу намерены воссоздать в Строгановском саду Приморского района, а также благоустроить Ушаковскую набережную и провести археологические обследования восточной части сада, где располагалась дача.

«Специалисты провели эту работу, чтобы выявить следы существования главного дома и боковых флигелей постройки. Тогда удалось раскрыть фундаменты и основного здания, и пристроек. Сохранилось большое количество иконографии и других архивных исторических материалов, связанных с дачей», — рассказал инсайдер.